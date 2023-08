La Grecia vince il Campioni del mondo nel consumo di formaggio

Leggi su citypescara

(Di venerdì 11 agosto 2023) I formaggi sono un alimento base per il consumatore greco e sono considerati un alimento essenziale sulla tavola quotidiana. Si stima che i greci consumino 26 kg didi tutte le categorie per persona all’anno, 12 dei quali si riferiscono aldifeta. La parte del leone La caratteristica principale del mercato in esame è l’esistenza di un gran numero di imprese, tra le quali vi è una grande eterogeneità, sia in termini di dimensioni della produzione, sia in termini di modalità di organizzazione del processo produttivo. Le maggiori aziende del settore, come Fage, Delta, Dodoni, Tyras, Mevgal e Kolios, detengono la parte del leone nel mercato greco, mentre effettuano importanti esportazioni verso i paesi dell’Europa, dell’America e dell’Australia. Secondo i dati dell’azienda Icap, la produzione nazionale ...