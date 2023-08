(Di venerdì 11 agosto 2023) Ladello Sportil: secondo il quotidiano, nella scorsa stagioneè stato più decisivo di Osimhen. Oradovrà dimostrarsi. NOTIZIE CALCIO.Ladello Sport lancia una frecciata alcampione d’Italia. Secondo il noto quotidiano, nella scorsa stagione lo scudetto è nato più dal lavoro di Lucianoche dalle giocate dei singoli come Osimhen e Kvaratskhelia. “è stato più decisivo di Osimhen, ha tirato fuori il meglio dalper 38 giornate con una continuità che le rivali non hanno avuto” scrive la Rosea. Che poi si domanda: “Rudi, il successore, saprà eguagliare il carisma e ...

...loUna grande icona e idolo dei tifosi dell'Inter come Marco Materazzi non ha usato giri di parole per definire il comportamento di Lukaku . Ecco le parole del belga ai microfoni della...Massimo Ambrosini, che di quel ruolo se ne intende, in una intervista alladello Sport si ... Infine, Carmine Gaglione: 'Perché i dirigenti che ci sono ora non pensano ad andare ad Ibiza ...L'ex portiere è stato intervistato da Ladello Sport e, a seguire, ecco alcune delle sue dichiarazioni. SITUAZIONE LUKAKU UNO CHOC - 'Ho visto il calcio da tutte le angolature: giovanili, ...

La Gazzetta punge il Napoli: “Garcia sarà all’altezza di Spalletti” napolipiu.com

Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Sempre più zanzare e, soprattutto, sempre più specie, con abitudini diverse e portatrici di 'nuove' malattie, da cui difendersi. "Ovviamente è assolutamente impossibi ...Dopo l'annuncio dell'Inter sui propri profili social riguardo il nuovo capitano, Lautaro Martinez è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "Portare questa fascia vuol dir ...