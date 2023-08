La Fondazione Vassallo scrive al presidente della Basilicata in merito all’impianto di rifiuti di San Sago di Tortora

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Se l’impianto di San, sul confine calabro-lucano, riaprirà oppure o no, sarà un commissario ad acta nominato dal Tribunale AmministrativoCalabria a deciderlo. Si tratta dell’ennesimo capitolo di una vicenda che si trascina ormai da anni, iniziata quando il depuratore diliquidi speciali, nei pressi del fiume Noce, fu sequestrato e chiuso dalla Procura di Paola per irregolarità negli sversamenti. È da scongiurare l’ipotesi che si concretizzi quanto deliberato dalla Regione Calabria: in questo caso assisteremmo presto alla riapertura di un impianto di smaltimento dipericolosi come quelli speciali (liquidi e fangosi) provenienti da industria tessile, chimica, meccanica, conciaria, macelli, lavanderie industriali, tintorie, stamperie, etc., nonché percolati da ...