La famiglia Queer di Michela Murgia «Non conta il sangue ma la volontà»

(Di venerdì 11 agosto 2023)è morta a 51 anni, la sera del 10 agosto 2023: nell’ultimo capitolo della sua vita, in compagnia della malattia, la scrittrice ha dato spazio e voce all’amore, regalando l’esempio della sua stupenda. «Vorrei rendere politico il nostro vissuto per mostrare che abbiamo trovato un altro modo per stare insieme, un...

Lae la sua (vera) storia d'amore Dal 2010 al 2014 è stata sposata con l'informatico Manuel Persico. Poi il 15 luglio sono arrivate le seconde nozze: si è sposata civilmente con l'...... di sposarsi 'in articulo mortis' in seconde nozze con il regista Lorenzo Terenzi, pur non credendo nel valore del matrimonio ma per garantire alla sua'allargata' quel che lo Stato ...A luglio scorso aveva sposato civilmente il compagno Lorenzo, ma aveva anche precisato che quel matrimonio era stato una scelta obbligata per consentire a qualcuno della suadi avere ...

A dirlo sui social è Laura Boldrini. «Ha vissuto a modo proprio, Michela, con la sua famiglia queer, circondata da affetto. Con le scelte radicali della sua vita e anche con la sua morte, ha ...È morta la scrittrice Michela Murgia all'età di 51 anni a cus di un tumore. Ècco il suo matrimonio "Queer" celebrato un mese fa, in articulo mortis come ...