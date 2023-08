“La cuoca è nera” | cliente va via | terribile episodio di razzismo nel ristorante

Leggi su notizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Unquello che si è verificato, negli ultimi giorni, in un notoitaliano: protagonista (decisamente in negativo) unae turista che ha preferito andare via Una coppia di turisti, lei 60enne insieme al proprio compagno, si è recata al“Ginger people & food” di Agrigento. Dopo aver visto il menù ha notato qualcosa di “strano”. Tanto da chiamare addirittura il cameriere ponendo una domanda che ha spiazzato quest’ultimo. “Scusi, la proprietaria di questo locale è di colore?“. La risposta è stata “sì“, ma la reazione dellaha spiazzato ancora di più: tanto da alzarsi con il compagno e andarsene dal locale.(Pixabay Foto) Notizie.comUndi ...