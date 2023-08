La controproposta di Meloni sul salario minimo | stipendi più alti già a gennaio

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Giorgiaprova a prendere in contropiede le opposizioni. In vista dell’incontro di oggi sul, la presidente del Consiglio pensa a unache possa aprire una discussione con i proponenti della legge che introdurrebbe la soglia minima a 9 euro. L’idea diè semplice: dire no al, ma rilanciare su un altro tema. Puntando sull’anticipazione delle tempistiche. Cosa vuol dire? La presidente del Consiglio dovrebbe dire ai leader delle opposizioni che la loro proposta di legge entrerebbe in vigore a novembre del 2024, mentre il governo vorrebbe aumentare gligià dal primodel 2024. Ladisul...