La controproposta della Meloni al salario minimo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 11 agosto 2023) La chiusura di Giorgiaalè totale: la premier giudica rischiosa la proposta sostenuta con forza da M5S e PD, poiché imporrebbe gravi oneri alle aziende, rischiando di mandare fuori mercato le più fragili. Giorgiae ilSono cinque le controproposte che il governo metterà sul tavolo per spostare dall’assetrattativa con le opposizione. La prima proposta riguarda i contratti collettivi. Si prevede di “estendere la contrattazione collettiva applicando, laddove non c’è, il contratto di categoria che può essere considerato di riferimento”, come ha spiegato al CorriereSera il senatore leghista Claudio Durigon. Non si tratta del terreno di confronto più ...