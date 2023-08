(Di venerdì 11 agosto 2023) Le canzoni più iconiche dell’America degli anni Sessanta e Settanta, quelli tra la Nuova Frontiera e la fine dell’epoca hippy, sono a mio avviso due: Like a rolling stone di Bob Dylan e The weight della Band. Dell’inno cupo e al tempo stesso musicalmente solare di Dylan c’è poco da dire, è forse la più bellamai scritta, mentre qui vogliamo parlare di The weight – il peso, il– scritta da un genio della musica scomparso mercoledì,, fondatore e leader della Band. Questo pezzo non a caso è una delle tracce salienti di Easy rider, il celebre film di Dennis Hopper – con lui protagonista insieme a Peter Fonda ma vi compare anche un giovane Jack Nicholson – il più grande road movie mai realizzato che identifica a perfezione lo spirito didi quel grande Paese ...

La canzone di Robbie Robertson che evoca il senso di libertà americano (e il suo fardello) Linkiesta.it

Il leader di The Band e favorito di Dylan sarà rimpianto per sempre dagli amanti di un suono che ormai appartiene al passato, ma anche a un’intramontabile classicità. Un ritratto ...“When the light goes out / We’ll go our own way / Nothing here but darkness / No reason to stay” (cioè “Quando la luce si spegnerà / Andremo per la nostra strada / Qui nient’altro che oscurità / Nessu ...