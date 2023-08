(Di venerdì 11 agosto 2023) AGI - Sono state settimane di lavoro intense per i'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Glidel gruppo filorusso ‘NoName057' (il più famoso, non l'unico) si sono fatti vivi quasi tutti i giorni in questo inizio d'agosto. Hanno preso di mira banche, aziende di trasporto pubblico locale, siti di istituzioni. Annunciano i loro ‘target' alle prime luci'alba e poi partono con gli attacchi DDoS (Distributed Denial-of-Service): in sostanza, sovraccaricano la banda che fa funzionare il traffico web con grandi qutà di accessi nocivi che, di fatto, bloccano le pagine dei siti presi di mira. Li ‘intasano' per renderli inaccessibili. Attacchi che i'Acn intercettano sul nascere, così da consentire agli amministratori di bloccarli o ...

La calda estate dei tecnici anti-hacker dell'Acn AGI - Agenzia Italia

