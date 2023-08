La bimba malata e le condivisioni che generano donazioni

Leggi su butac

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sta circolando un clickbait di quelli che conosciamo bene, l’amica che ce lo segnala (grazie Sofia) ci ha inviato il testo con cui l’ha visto circolare: Ogni rinvio di questi video la bambina riceve 0,10 ct per l’operazione alla testa perché ha un cancro. Non ti costa niente reinviarlo ai tuoi contatti Il post è accompagnato da un video che mostra una bambina che balla, l’amica che ci ha inviato la segnalazione ci ha fornito anche la fonte del video, ovvero un articolo del 2017 apparso su uno dei tanti tabloid britannici, dal titolo: Seventeen-month-old toddler fighting rare disease melts hearts around the world with dance to doctor’s ukulele on cancer ward Il nome dellaè Sophia Romao Bueno, e la storia non è come raccontata nei post che vengono condivisi oggi. A occuparsi di smentire quanto narrato ci aveva pensato la mamma dellagià ...