La bilancia commerciale a giugno è positiva per 7 | 7 miliardi

La bilancia commerciale italiana ha registrato un saldo positivo a giugno 2023: è pari a +7.718 milioni di euro (era -2.512 milioni a giugno 2022). Secondo i dati Istat, il deficit energetico (-3.888 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - A giugno 2023 la bilancia commerciale ha segnato un saldo positivo per 7,718 miliardi di euro, in miglioramento dai -2,512 miliardi a giugno 2022. LO st ...