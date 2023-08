La beta One UI 6 e Android 14 su Samsung Galaxy S23 è realtà oggi 11 agosto | tutte le novità

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo falsi annunci reiterati, laOne UI 6 e4 suS23 è giunta suiS2311. Non più tardi di ieri, c’era stato un nuovo falso allarme relativo alla distribuzione del pacchetto, prima annunciato e poi mai distribuito. In queste ore, al contrario, assistiamo al rilascio del firmware sperimentale, almeno in determinati paesi. Beneficiano dell’update infatti gli Stati Uniti, la Germania e naturalmente la Corea del Sud. In attesa che molto presto l’aggiornamento di test arrivi anche in altri luoghi come nel Regno Unito, la Cina, la Polonia e l’India, possiamo di certo confermare che l’Italia non sarà inclusa in questa fase di test. L’importante è comunque avere conferma della distribuzione del ...

Anzi: nelle scorse ore, Samsung ha annunciato il programmadiUI 6 , salvo poi tornare sui propri passi e posticiparlo a data da destinarsi. Andiamo però con ordine: come riporta Engadget , ...Samsung , nella giornata odierna, ha ufficializzato il lancio del suo programmadiUI 6, la nuova interfaccia basata su Android 14 . Per ora, l'update è accessibile negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Germania , e più in generale per tutti gli utenti a cui apparirà ...LaUI 6.0 e Android 14, quando e se arriverà, rimarrà di certo esclusiva solo di alcuni paesi. L'aggiornamento sperimentale sarà destinato solo a paesi come Stati Uniti, Germania, Sud Corea ...

Samsung avvia beta One UI 6: scarica Android 14 in anteprima! Punto Informatico

Mentre Samsung One UI 5.1.1 arriva in Italia, sembra che lo stesso non si possa dire per la prossima versione della skin di Android del colosso coreano. Anzi: nelle scorse ore, Samsung ha annunciato ...One More Level e 505 Games aprono le iscrizioni alla Closed Beta di Ghostrunner 2 e promettono di condividere 'grandi novità' a breve ...