La Bce gela l’Europa | la fine della crisi è lontana

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’inflazione scende più lentamente del previsto, la crescita è quasi ferma, i tassi d’interesse verranno nuovamente rialzati. Le prospettive indicate dalla Bce non fanno di certo ben sperare per i prossimi mesi. La, nata prima con il caro energia e proseguita poi con l’inflazione, non sembra affatto finita, stando all’ultimo bollettino economico. A preoccupare la Banca centrale europea sono soprattutto le prospettive per la crescita economica e l’inflazione, che restano “estremamente incerte”. Pesano anche la guerra e gli effetti di una possibile stretta monetaria più forte del previsto. L’inflazione rallenta troppo lentamente Il primo problema riguarda l’inflazione. La Bce non esclude il rischio di nuove pressioni verso l’alto sui costi dei beni energetici e alimentari. Anche a causa del ritiroRussia dall’accordo sul grano. A peggiorare ...