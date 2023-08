Fin da subito erano sorti dubbi sulla reale scomparsa dellae del fratello: la notizia non trovava verifica né presso la polizia di Los Angeles, dove attualmente lastar di Internet vive, ...Quest'ultimo ha contribuito alla definizione dell'identità sonora e musicale dele lo ha ... Di quest'ultimo è il brano 'Skills', scelto per la colonna sonora della serie '' su Netflix. ...Una storia borderline Imprecazioni e imitazioni di gangster, mentre fingeva di far uso di ... come tante altrestar, in battaglie legali tra i genitori per l'affidamento molto probabilmente ...

La baby rapper Lil Tay è viva: la 14enne spiega l'incredibile vicenda ilGiornale.it

Colpo di scena sulla presunta morte della rapper e influencer Lil Tay di appena 14 anni. Oggi con un comunicato ha confermato di essere viva e che il suo profilo social è stato hackerato ...L'episodio in pieno giorno, vittima una ragazza di 13 anni che passeggiava con un'amica. L'autrice rintracciata grazie ai filmati delle telecamere, è stata segnalata alla Procura dei minorenni di Mila ...