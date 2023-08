Kim Jong Un licenzia il capo militare e ordina i preparativi per la guerra

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il leader nordcoreano KimUnilcompleti per la. A riferirlo è l’agenzia stampa statale KCNA. KimUnilIl leader nordcoreano KimUn ha destituito il massimo generale dell’esercito e ha chiesto che iper lavengano intensificati in modo

Il leader nordcoreano- un ha chiesto di rafforzare i preparativi per una eventuale guerra, durante una riunione della Commissione militare centrale del partito. La notizia è stata riferita ...Il leader nordcoreano- un ha destituito il suo massimo generale Pak Su - il e ha chiesto di intensificare i preparativi di guerra con una postura offensiva . Questo al fine di neutralizzare in un colpo solo ...- un 'prepara la guerra'. Le ultime mosse del leader nordcoreano fanno scattare l'allarme. Il dittatore infatti ha ordinato all'esercito di 'intensificare i preparativi per la guerra e ha ...

Il leader nordcoreano Kim Jong Un licenzia il capo militare e ordina i preparativi completi per la guerra. A riferirlo è l’agenzia stampa statale KCNA.Durante la riunione della Commissione militare centrale Kim ha chiesto la produzione di armi più potenti e l’espansione delle esercitazioni militari in vista ...