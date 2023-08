Kessie e il retroscena sulla prima intervista in Arabia Saudita | ' In italiano'

INVIATO A RIYAD " La prima intervista diin Arabia Saudita è "in italiano, facciamo in italiano" . Il calciatore ivoriano, da pochi giorni a Gedda , è stato subito schierato dal tecnico Jaissle nell'esordio della Saudi Pro League tra ...Kessié ha scelto l'Arabia: non era convito dalla Juventus, ma Giuntoli aveva già un accordo con il Barcellona. La giornalista Marta Fernandez racconta il. 20 milioni l'anno hanno convinto Franck Kessié a lasciare il Barcellona per giocare in Saudi League, nell' Al - Ahli . Oltre alla Juve, sul centrocampista ivoriano si era inserito anche il ......- Calciomercato.itNelle ultime settimane vi abbiamo raccontato in lungo e in largo i... Francke Romelu Lukaku. Due grandi colpi che darebbero peso e sostanza alla rosa della Juve e ...

L'ex Milan, da pochi giorni a Gedda, è stato subito schierato titolare all'esordio con il suo Al-Ahli: ecco cosa ha detto al termine della sfida contro l'Al-Hazem vinta per 3-1 ..."Il Barcellona aveva ingaggiato Franck Kessie la scorsa estate, dopo la scadenza del contratto del centrocampista della Costa d'Avorio con l'AC Milan. Il 26enne aveva trascorso cinque stagioni con la ...