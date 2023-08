Kane-Tottenham | malinteso in aeroporto | pronto per il Bayern Monaco?

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il mese di agosto non smette d’appassionare i tifosi con le trattative di calciomercato e i match amichevoli. In vista dell’imminente inizio del campionato è il momento degli ultimi ritocchi per ottenere l’assetto definitivo della rosa. Attraverso prestiti, cessioni, rinnovi e acquisti ogni team ha la possibilità d’essere sempre più competitivo e aumentare le chances di vittoria. Tali contrattazioni lasciano col fiato sospeso intere schiere di supporters, in attesa di sapere se il proprio idolo calcistico rimarrà nella squadra del cuore. A seguire il trend di una soap opera, i cui episodi rimangono imperdibili è stato Harryin bilico tra ile il. Seppur Hurricane dopo un continuo tira e molla abbia deciso di giocare in Bundesliga, le grane con i Spurs non sarebbero finite. Scopriamo ...

... West Ham Utd - > Arsenal 116,6 milioni Eden Hazard: Chelsea - > Real Madrid 115 milioni Romelu Lukaku: Inter - > Chelsea 113 milioni Harry- > Bayern 110 milioni di euro8.30 - Harrylascia ile firma per il Bayern Monaco. Dopo una notte di riflessioni, l'attaccante inglese classe 1993 ha deciso di accettare la proposta del club inglese, che dalla sua ...... parlano di una trattativa avanzata tra il club biancoceleste e il portiere del. Non solo. L'affare sarebbe a costo zero. Il club londinese, al momento impegnato nella telenovela, ...

Kane dice sì al Bayern Monaco: giallo aeroporto col Tottenham, poi l'ok per la partenza Calciomercato.com

Kane, per fare un raffronto, lo scorso anno ne ha segnati 30… Richarlison ha 26 anni, per caratteristiche potrebbe tranquillamente fare il numero 9 tutto pressing alto e gol che ha in testa ...Il Bayern Monaco avrebbe raggiunto un accordo con il Tottenham per l'acquisto di Harry Kane. L'offerta della squadra della Bundesliga sarebbe di oltre 86,4 milioni di sterline (100 milioni di euro).