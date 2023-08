Kane ha deciso di accettare il Bayern | partirà per Monaco stamattina The Athletic

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023) Harryha: accetterà l’offerta del, che il Tottenham ha già approvato, e si trasferirà a. The Athetic scrive che l’attaccante è in partenza per la Germania. “L’attaccante 30enne è in partenza per la Germania questa mattina, con le visite mediche e la firma di un contratto quadriennale in programma dalper oggi.dovrebbe indossare la maglia numero 9 dopo aver accettato giovedì sera di unirsi ai campioni della Bundesliga. Theha riferito che il Tottenham aveva accettato un’offerta del valore di oltre 100 milioni di euro dal. Il capitano dell’Inghilterra voleva che il suo futuro si stabilisse prima dell’inizio della stagione di Premier League del Tottenham di domenica, che li ...