Kane dice sì al Bayern Monaco | visite mediche | Tuchel lo vuole in campo già in Supercoppa

8.30 - Harrylascia il Tottenham e firma per il Bayern Monaco. Dopo una notte di riflessioni, l'attaccante inglese classe 1993 ha deciso di accettare la proposta del club inglese, che dalla sua ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti bacheca vuotaal Bayern È uno dei big senza trofei Harrypotrebbe lasciare il Tottenham e diventare in estate un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Col club ...L'operazione Harry, invece, supera i 100 milioni di euro con l'aggiunta dei bonus (circa 110 in euro, 100 in sterline). Dunque, il centravanti della nazionale inglese diventa anche l'acquisto ...

Kane dice sì al Bayern Monaco: oggi le visite mediche Sky Sport

Il Bayern Monaco ha il sì di Harry Kane, che sarà l'acquisto record del club: ma nella storia del calcio addirittura Lukaku ha fatto meglio.Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembrava che Kane fosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco.110 milioni di euro prezzo del cartellino, pi ...