Kane dice sì al Bayern Monaco | giallo aeroporto col Tottenham | poi l'ok per la partenza

Secondo i media ingles iguadagnerà circa 25 milioni di euro lordi all'anno . SCELTA COMBATTUTA -, che aveva il contratto in scadenza nel 2024 con gli Spurs, voleva prendere una decisione ...Harrychesì ai tedeschi, oggi le visite mediche in programma a Monaco. Qualche turbolenza finale, con il giocatore impegnato in un braccio di ferro con il suo club per dinamiche arretrate, ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti bacheca vuotaal Bayern È uno dei big senza trofei Harrypotrebbe lasciare il Tottenham e diventare in estate un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Col club ...

Kane-Bayern, affare fatto: l'attaccante dice sì, oggi le visite mediche Calciomercato.com

Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembrava che Kane fosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Bayern Monaco.110 milioni di euro prezzo del cartellino, pi ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...