Kane-Bayern Monaco | ennesimo colpo di scena | il Tottenham ha bloccato la partenza del calciatore verso la Baviera

(Di venerdì 11 agosto 2023)dinella saga infinita che vede coinvolteed Harry. Ieri pomeriggio la fumata bianca tra le due società che avevano trovato l’accordo per il trasferimento record del centravanti, poi in serata l’ok del, pronto finalmente a iniziera la sua avventura in. Ladiper la Germania, dove dovrà svolgere le visite mediche per la sua nuova squadra, era prevista per questa mattina ma al momento è bloccata. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk e confermato da Sky Deutschland, ilha al momento fermato ladel suo centravanti e sta provando a cambiare i termini dell’accordo con il ...

FOTOGALLERY %s Foto rimanenti bacheca vuotaalÈ uno dei big senza trofei Harrypotrebbe lasciare il Tottenham e diventare in estate un nuovo giocatore delMonaco. Col club ...Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembreva chefosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore delMonaco . L'attaccante inglese sarebbe passato dal Tottenham ai bavaresi per 100 milioni , prezzo del cartellino, più 20 milioni ...Bonucci (LaPresse) - calciomercato.itAnche se una delle pretendenti principali per Dusan in alternativa al Chelsea era ilMonaco, che però è sempre più vicino a Harry. Un risvolto che ...

Non solo cifre monstre dai sauditi: per la stampa, Kane dal Tottenham al Bayern per 100 milioni RaiNews

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...L'attaccante inglese lascia il Tottenham per 110 milioni, oggi volerà in Baviera e sabato potrebbe giocare la Supercoppa ...