Kane-Bayern Monaco | ennesimo colpo di scena | il Tottenham ha bloccato la partenza del calciatore verso la Baviera

(Di venerdì 11 agosto 2023)dinella saga infinita che vede coinvolteed Harry. Ieri pomeriggio la fumata bianca tra le due società che avevano trovato l’accordo per il trasferimento record del centravanti, poi in serata l’ok del, pronto finalmente a iniziera la sua avventura in. Ladiper la Germania, dove dovrà svolgere le visite mediche per la sua nuova squadra, era prevista per questa mattina ma al momento è bloccata. Secondo quanto riferisce Sky Sports Uk e confermato da Sky Deutschland, ilha al momento fermato ladel suo centravanti e sta provando a cambiare i termini dell’accordo con il ...

Infatti, il club londinese sta ostacolando il trasferimento, revocando al calciatore il permesso di svolgere tutto l'iter che lo farà diventare un nuovo calciatore del. Harryandrà al ...8.30 - Harrylascia il Tottenham e firma per ilMonaco. Dopo una notte di riflessioni, l'attaccante inglese classe 1993 ha deciso di accettare la proposta del club inglese, che dalla sua ...Harrys arà un nuovo giocatore delMonaco . Nonostante le ultime perplessità che sembravano aver bloccato in aeroporto il centravanti nglese, tutto risolto e Tottenham pronto a lasciar partire ...

Colpo di scena Kane, il Tottenham lo blocca in aeroporto: era pronto per firmare col Bayern Fanpage.it

Lukaku però per il Tottenham è una soluzione a costo relativamente basso, una in cui non spendere tutto quello che è entrato in cassa dal Bayern Monaco per Kane. Come lo sarebbe Mehdi Taremi, ...Il Bayern Monaco avrebbe raggiunto un accordo con il Tottenham per l'acquisto di Harry Kane. L'offerta della squadra della Bundesliga sarebbe di oltre 86,4 milioni di sterline (100 milioni di euro).