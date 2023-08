Kane-Bayern | affare fatto | l'attaccante dice sì | oggi le visite mediche Ma il Tottenham lo blocca

(Di venerdì 11 agosto 2023) 9.40 - Clamoroso colpo di scena sul fronte. Come riporta la stampa inglese, ilhato il giocatore e il suo entourage, che...

Dopo una vita insieme, il Tottenham ed Harrysi separano. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, ha infatti ceduto all'ultima offerta delMonaco che ha messo sul piatto oltre 100 milioni ...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti bacheca vuotaalÈ uno dei big senza trofei Harrypotrebbe lasciare il Tottenham e diventare in estate un nuovo giocatore delMonaco. Col club ...Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembreva chefosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore delMonaco . L'attaccante inglese sarebbe passato dal Tottenham ai bavaresi per 100 milioni , prezzo del cartellino, più 20 milioni ...

Non solo cifre monstre dai sauditi: per la stampa, Kane dal Tottenham al Bayern per 100 milioni RaiNews

Il bomber inglese pronto a firmare un contratto quadriennale con i campioni di Germania LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Sta per chiudersi ...Imprevisto clamoroso nel trasferimento di Kane al Bayern Monaco, l'attaccante sarebbe stato bloccato dal Tottenham.