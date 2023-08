inizialmente era titubante ma alla fine ha scelto di andare in Bundesliga. Adesso manca solo l'ultimo ok del ...Oltre all'articolo: ', il Tottenhaml'offerta: addio alla Premier League',è negli ultimi 12 mesi del suo contratto e il Tottenham ha provato a rinnovarlo. Finora non ci sono stati progressi, cosa che ha portato il club a considerare l'ipotesi della vendita di...

Kane accetta il Bayern ma serve l'ultimo ok del Tottenham Corriere dello Sport

Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Napoli, Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...L'altro grande tormentone di mercato riguarda Victor Osimhen, corteggiato dall'Al Hilal che ha offerto al nigeriano un quadriennale faraonico da 50 milioni a stagione. La punta non sembra, però, ...