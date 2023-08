Juventus | Lazio in trattativa per Luca Pellegrini e Nicolo Rovella

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il fatto chestiano parlando dinon è una novità. Considerando che ha trascorso la seconda metà della stagione 2022-23 in prestito a Roma e che ha un grande estimatore nell’allenatore laziale Maurizio Sarri, cercare di trovare una sorta di accordo non è una novità. Ma la novità è che L'articolo

DIFFICOLTÀSENZA TARE Difficile anche per laripetere il secondo posto: le mancherà ... Chi invece potrebbe far meglio del passato sono le due milanesi e la. L' Inter perché, già ......19 Liverpool, trasferimento record per Caicedo 09:22 Dalla Germania, Kane bloccato dal Tottenham prima della partenza per Monaco 09:21 Inter, contatti continui per Arnautovic 09:19, ...... inoltre, che sin da inizio mercato Rovella è tenuto d'occhio da altre società, su tutte la... Inoltre, ladeve cedere; qualcuno giocoforza deve uscire e dopo Zakaria, per Rovella ...

Rovella e Pellegrini alla Lazio La situazione del mercato Juve in uscita Tuttosport

La Juventus ha bisogno di cedere prima di poter operare sul mercato. La voglia di Giuntoli è tentare un altro acquisto sulle corsie laterali. Il ds bianconero ha come primo nome sul taccuino quello di ...Il centrocampista dell'Espanyol Sergi Darder sarebbe tornato nei ranghi di calciomercato della Lazio: mister Sarri formula la prima offerta in Spagna ...