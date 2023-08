Juventus | Gazzetta | Bonucci chiede il reintegro tramite PEC dai suoi legali Risposta negativa del club

(Di venerdì 11 agosto 2023) Cresce la tensione nel rapporto ormai ai minimi termini tra Leonardoe la. Secondo quanto riporta Ladello Sport il legale del calciatore ha inviato una pec alla società con cuiildel difensore nella rosa di Allegri. Lada parte dei bianconeri è stata celere: si tratta di una scelta tecnica e al difensore sono offerte in ogni caso le migliori condizioni per allenarsi.a questo punto potrebbe citare la Juve di fronte al collegio arbitrale in modo da cercare di ottenere la risoluzione del contratto oppure – opzione decisamente più probabile considerando lo stipendio da 6 milioni netti –re un indennizzo al. Secondo quanto stabilito nell’accordo collettivo che ...

Messo fuori rosa dallae sempre più distante dal club. Ora tra Bonucci e la società bianconera ci sarebbero di ... Infatti, stando a quanto riportato da Ladello Sport , nei giorni ...Tra Leonardo Bonucci e lasale la tensione e nei giorni scorsi l'avvocato dell'ormai ex - capitano bianconero, come si apprende dalladello Sport , ha 'diffidato' i dirigenti ...Ma, come dicevamo, laè alle prese anche con un'altra situazione che porta il nome di Leonardo Bonucci. Come riporta 'Ladello Sport', la temperatura del rapporto si è alzata ...

Juve, vai in contropiede: dichiara Vlahovic incedibile La Gazzetta dello Sport

L'ex capitano, tramite il suo legale, chiede il reintegro in rosa ma la società ribadisce il 'no'. Ora potrebbe rivolgersi al Collegio ...Alta tensione in casa Juventus: Bonucci diffida i bianconeri e chiede il reintegro, ed ora la risoluzione del contratto diventa un'opzione possibile ...