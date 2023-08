Juventus | che occasione | cosa c’è dietro l’addio alle Coppe

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 agosto 2023) Al netto della multa da 20 milioni di euro ricevuta dall’Uefa (di cui 10 milioni con la condizionale), la sensazione è che a Torino, sponda bianconera, l’esclusione deuropee per la stagione 2023-2024 sia stata accolta con un sospiro di sollievo. In primis perché la, che avrebbe disputato la Conference League (terza ed ultima competizione europea in ordine di prestigio), non dovrà giocare il giovedì sera evitando così lunghe e dispendiose trasferte, talvolta anche scomode sotto il profilo logistico. È poi noto come il cammino in Conference possa essere per certi versi logorante; nell’ultima edizione, la Fiorentina, partita dai preliminari di agosto e giunta in finale contro il West Ham, ha giocato ben 17 partite; peraltro, anche in caso di vittoria del trofeo, la Conference garantirebbe di diritto la partecipazione ...