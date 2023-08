Juve | Bonucci prova il reintegro tramite pec | possibile battaglia legale con il club

Leggi su notizie

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il difensore è finito fuori rosa perché non rientra più nel progetto. Ha tentato comunque di tornare nel gruppo di Massimiliano Allegri ricevendo un secco no dalla società bianconera La BBC sta per perdere anche l’ultima lettera. Leonardo, una delle colonne della difesa dellantus dell’ultimo decennio, è in piena rottura con ilbianconero, che poco prima dell’inizio del ritiro estivo ha deciso di metterlo fuori rosa. Erano stati proprio Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna a recarsi alla residenza estiva in Toscana del centrale per comunicargli la decisione. Leonardo, classe 1987, dal 2010 è stato una delle colonne della difesa della(Ansa Foto) – Notizie.comPer la società, anche su indicazione di Massimiliano Allegri, non fa più parte del progetto. Una sorpresa totale per ...