Juve-Bonucci | alta tensione | pec di diffida e muro della società | cosa accadrà

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il difensore chiede il reintegro in squadra, ma lantus non cede di un millimetro: potrebbe arrivare una richiesta di indennizzo da almeno 2 milioni di euro

Finire è un po' abbruttire. Tutto quello che di bello c'è stato. Leoe la, e in mezzo una Pec, versione moderna dei pesci in faccia, quando si chiude un rapporto e la leggenda del club trova il cancello del campo di allenamento chiuso a chiave, e pure con ...A sto puntovai via senza fare casini Grazie. Osvaldo Iacone (@IaconeOsvaldo) August 11, 2023 La storia tra #e lanon doveva finire così. Un vero capitano capisce anche quando è ...I tanti attestati di stima da parte dei tifosi hanno rinfrancato, che sui social ha commentato con amarezza la sua condizione: "Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto ...

Filip Kostic è entrato nella lista dei cedibili della Juventus. Giuntoli ha impresso una sterzata al mercato dei bianconeri e deciso di preservare Iling Junior. Si ascolteranno, dunque, offerte per il ...Il difensore chiede il reintegro in squadra, ma la Juventus non cede di un millimetro: potrebbe arrivare una richiesta di indennizzo da almeno 2 milioni di euro ...