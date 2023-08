(Di venerdì 11 agosto 2023) L’affare tra lantus e ilsi leggermente frenato ma non fermato perché i bianconeri continuano a seguireL’affare tra lantus e ilsi leggermente frenato ma non fermato perché i bianconeri continuano a seguire. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, presto un nuovoe la sensazione è che con un rilancio lo scambio con Vlahovic potrebbe andare in porto.

... ma quella che sta per cominciare è una settimana decisiva; quella in cui i passi invanno "... Non si tratta di un abisso incolmabile, tutt'altro: lanon è solo in pole position su Lukaku, ...Di spalla 'Arnautovic ha scelto: vuole l'Inter', poi 'Lukaku -, si va' e 'Beltran vola a Firenze'. In taglio basso 'Ecco la Coppa Italia: il Bologna all'assalto' e 'Premier da 11 miliardi ...... che lo scorso campionato a Rimini ha fatto molto bene, e Thiam, ora allaStabia: 'Non so se ... ogni anno vorrei fare un piccolo ma importante passoche mi consenta di arrivare il più in ...

Juve, avanti per Lukaku: vertice Chelsea Calcio News 24

Oggi è venerdì 11 agosto 2023 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. La Juventus è tornata ad allenarsi dopo la partita in famiglia disputata all'Allianz Stadium. Andiamo ...Sono giorni di calma apparente sull’asse Londra-Torino. Trattativa calda, il belga ha già le valigie pronte: previsto nuovo vertice a inizio settimana ...