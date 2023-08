John Lennon chiede scusa | “Beatles più famosi di Gesù”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’11 agosto del 1966Lennon è costretto arsi con gli Stati Uniti. L’occasione è una conferenza stampa, in cui tutto fa pensare sia stato costretto.Lennon, la pietra dello scandaloLennon frase, foto da TuttoRock.itIdolatrati, amati fino allo spasimo. Isono negli anni sessanta, santificati da innumerevoli fan. I baronetti di Liverpool scalano le classifiche, e con la stessa gloria sembrano in ascesa per la potenza divina. Sarà stata un’esaltazione, una superficialità, o un pensiero sfuggito fuori controllo. MaLennon peccò di egocentrismo, di sarcasmo, di irriverenza. “Siamo più popolari di“, pronuncia durante una conferenza stampa, quando il suo ego arriva alle stelle. È il 4 marzo del 1966, e qualcuno rimane ...