Jennifer Lopez bellissima in bikini bianco a 54 anni in Costiera Amalfitana

Leggi su dilei

(Di venerdì 11 agosto 2023)è in vacanza in. La cantante e attrice non ha mancato di condividere con i propri fan alcune bellissime foto dei posti che ha visitato, facendoli sognare con i paesaggi italiani. Ha deciso in questo modo di festeggiare il suo compleanno. Infatti, la showgirl ha compiuto 54appena il 24 luglio… C’è forse modo migliore per celebrarlo che comodamente sdraiati in barca cullati dalle onde godendosi un po’ di relax?inad Amalficon pochi e semplici scatti conferma il suo già noto amore per l’Italia e per lain particolare. La cantante e attrice ha infatti deciso di ...