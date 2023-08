IV° edizione del “Primo” Festival di Poesia e Letterature del Mediterraneo

(Di venerdì 11 agosto 2023) “didel, ormai giunto alla IV, torna il 12 agosto a Palazzo Galeota, via Duomo 234, con un nuovo entusiasmante reading poetico. Il, organizzato dall’Associazione Contaminazioni, è diretto da Tiziana Magrì, vede la collaborazione artistica di Gianpaolo G. Mastropasqua e fa parte della rete del Taranto Grand Tour. Ospiti delsaranno Silvia Polidori con “Il soffio del vento”, Stefano Modeo con “Un doppio limpido zero. Poesie scelte 1945 – 1980” e la Compagnia poetica itinerante tarantina con la narrazione poetica performativa “La bellezza oltre le mura”. Inizio previsto per le ore 22:15. GLI OSPITI Silvia Polidori è nata a L’Aquila, è avvocato e lavora per il Parlamento europeo. ...

Visita guidata gratuita della cittadina con ritrovo in PiazzaNovembre, fino al 31 agosto (... Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (60ª), concerto del Raphael ...Di seguito un comunicato diffuso dall'associazione Contaminazioni: "Primo" Festival di Poesia e Letterature del Mediterraneo, ormai giunto alla, torna il 12 agosto a Palazzo Galeota, via Duomo 234, con un nuovo entusiasmante reading poetico. Il festival, organizzato dall'Associazione Contaminazioni, è diretto da Tiziana Magrì, ...Un evento che per la suasi propone di indagare attraverso la letteratura "L'armonia nascosta nelle cose", come recita il tema 2023 ispirato a un verso della poetessa catanzarese Giusi ...