Italia Viva Umbria | “Una forza impegnata per lo sviluppo della regione e delle sue città”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nota dei coordinatori provinciali di Perugia e Terni in vistaprossime amministrative – Preiti, Mori e Gnagnarini: per un centro riformista liberal-democratico contro derive sovraniste e populiste “La proposta politica per le prossime amministrative si deve arricchire di nuove idee, nuove forze e nuovi progetti concreti in grado di rispondere pienamente alle esigenze dei cittadini e ridare smalto e futuro alle nostree alla”. Così esordiscono i coordinatori provinciali diPerugia, Nicola Preiti ed Emanuela Mori, e il coordinatore provinciale diTerni, Massimo Gnagnarini. “Uscire dalle contrapposizioni ideologiche bipolari – proseguono Preiti, Mori e Gnagnarini – e costruire una proposta riformista concreta in grado di ...