Istruzione | Bergamo segna ancora il passo | uno su due ha un basso livello di studio

(Di venerdì 11 agosto 2023) LA RICERCA. Secondo i dati Istat elaborati da «Il Sole - 24 Ore», il 52,5% della popolazione non ha un’adeguata preparazione scolastica. Lazzari: in passato il passaggio dalla scuola al telaio era la normalità per molti. Guerini: tanti i progetti in campo.