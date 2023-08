Iris Setti uccisa | le parole choc della Procuratrice | “killer di Rovereto è fisicamente spettacolare”

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 agosto 2023) “Non aveva per niente una sfilza di precedenti, non so dove li avete trovati… non ci sono queste sfilze impressionanti”. “Aveva una puntualità nel fare la firma che se gli studenti di oggi fossero così puntuali a scuola saremmo a cavallo. Era anche collaborativo, una persona assolutamente corretta”. “È un uomo che. Quello lì doveva andare a fare le Olimpiadi, a fare i mondiali di pugilato, non lo so…”. Fanno discutere le, riportate dalla Verità, in cui ladi(Trento) Viviana Del Tedesco nega che fosse possibile riconoscere in anticipo la pericolosità di Chukwuka Nweke, il 37enne di origini nigeriane che la sera del 5 agosto ha aggredito e ucciso, pensionata di 61 anni, in un parco ...