Io e Annie stasera su La7 | cast | trama e curiosità del film di Woody Allen

(Di venerdì 11 agosto 2023)su La7 alle 23:15 va in onda Io e, ildiretto e interpretato danel 1977 con Diane Keaton: la, ile alcunesu La7 alle 23:15 torna in TV Io e, ilche nel 1977 consacrò il talento del, da allora considerato uno dei migliori registi americani, nonostante all'epoca avesse già confezionato due dei suoimigliori, Provaci ancora, Sam e Amore e guerra. La particolare magia di Io eè però innegabile ed è dovuta anche all'alchimia tra, co-autore di soggetto e sceneggiatura, regista e interprete, e la sua musa del tempo, Diane ...

I Migliori Filmin TV, Venerdì 11 Agosto 2023 BlacKkKlansman (Biografico, Commedia, ... La trama del film :è una ragazza di Milwaukee e la sua vita è un disastro: ha quasi quarant'anni e ...in tv: i film da non perdere di venerdì 11 agosto 2023. BlacKkKlansman, Io eo Le amiche della sposa Ecco i migliori film in programma ...I Migliori Filmin TV, Domenica 6 Agosto 2023 Dredd - Il giudice dell'apocalisse (Azione, ... un film di Björn Runge, con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater,Starke, Elizabeth ...

Io e Annie stasera su La7: cast, trama e curiosità del film di Woody ... Movieplayer

Stasera su La7 alle 23:15 va in onda Io e Annie, il film diretto e interpretato da Woody Allen nel 1977 con Diane Keaton: la trama, il cast e alcune curiosità.Stasera in TV, Venerdì 11 Agosto 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...