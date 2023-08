Io | che a 37 anni cerco ancora un posto nel mondo

Leggi su tpi

(Di venerdì 11 agosto 2023) «Siamo un campo di grano maturo, a trent’, non più acerbi e nonsecchi: la linfa scorre in noi con la pressione giusta, gonfia di vita. È viva ogni nostra gioia, è viva ogni nostra pena, si ride e si piange come non ci riuscirà mai più, si pensa e si capisce come non ci riuscirà mai più. Abbiamo raggiunto la cima della montagna e tutto è chiaro là in cima: la strada per cui siamo saliti, la strada per cui scenderemo». Probabilmente Oriana Fallaci a 30aveva le idee molto più chiare di quanto le avessi io. Sono passati quasi 7da quando, varcando la soglia dei 30, provavo a trovare la mia strada, facendomi forza anche con parole audaci come queste. Probabilmente è vero che entrando in questa età tutto comincia a farsi più chiaro. Almeno i nostri desideri, le nostre speranze, le nostre volontà. ...