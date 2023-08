(Di venerdì 11 agosto 2023) Simonesi appresta a iniziare la terza stagione sulla panchina dell’Inter. Dovendo ancora una volta accettare diversi compromessi in seguito alla sessione di calciomercato. SOLO AL COMANDO – Sabato 19 agosto, col fischio d’inizio di Inter-Monza (alle 20.45), inizierà la terza stagione di Simonea Milano. Un fatto già di per sé eccezionale, dato che non accadeva a 17 anni. Per trovare l’ultimo allenatore capace di sedersi sulla panchina nerazzurra per tre stagioni consecutive dobbiamo infatti risalire al primo Roberto Mancini (dal 2004 al 2008). Che nel 2006/07 iniziava il terzo anno con l’Inter, avviandosi a vincere lo Scudetto dei record (97 punti finali). Una suggestione cabalistica che suona più come ironica provocazione che come speranza. Perché le premesse per il terzo anno di Inter di Simonesono ...

... visto l'interesse di molte squadre europee come Lille e Lens,a sostituire Openda vista ... marchio di fabbrica di. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta spunta ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dal sognoSerie A ad un triste congedo. Il tecnico Pippo, durante la manifestazione che ha avuto luogo nella casa della 'sua' Reggina, l'Oreste Granillo, ha colto l'occasione per salutare ...Non certo l'esordio sperato per un portierea inserirsi alla svelta per raccogliere la pesante eredità di Onana.l'ha lasciato in campo per tutto il match, avviando l'inserimento in ...

Inzaghi chiamato a sublimare l’arte di arrangiarsi (e accontentarsi) Inter-News.it

Pionieri, capitani coraggiosi, protagonisti, meteore, delusioni; tutti i calciatori che hanno indossato la nostra gloriosa maglia ...Intercettato dai cronisti al momento dell'uscita dalla sede dell'Inter, Tullio Tinti, agente tra gli altri di Simone Inzaghi, ha annunciato il rinnovo dell'allenatore nerazzurro: "L'ha già fatto lui d ...