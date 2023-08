Inter | valutazioni in corso su Samardzic | cambiate le carte in tavola | c'è una deadline

(Di venerdì 11 agosto 2023) L'è pronta a chiudere la trattativa per Lazar. Ultimo passo da compiere, quello della firma, che ancora però...

Ecco perch lo scambio conviene, al netto delletecniche e delle critiche per il modo in cui il belga ha scaricato l'. Parlare dell'affare senza considerare i numeri e il contesto ...... esaminando le loro capacita', ledelle recensioni, la media gol per partita e il ... Lo stadio milanese, 80.000 posti, condiviso da Milan erisulta uno dei luoghi piu' iconici del ...... esaminando le loro capacità, ledelle recensioni e il coinvolgimento sui social media. ... Lo stadio milanese, 80mila posti, condiviso da Milan e, è uno dei luoghi più iconici del ...

Inter, valutazioni in corso: tra i nuovi brilla soltanto Davide Frattesi L'Interista

Calciomercato Inter: Balogun addio e Morata lontano. Le strategie di Marotta e Ausilio sul centravanti: Taremi-Arnautovic ...Dopo gli addii di Dzeko e Lukaku, l'Inter è rimasta soltanto con tre punte per due posti: Lautaro, Thuram e Correa. Ne ...