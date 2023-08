Inter | Samardzic rischia di saltare | il padre vuole cambiare l' accordo Ultimatum dell' Inter Gazzetta

Sembrava tutto fatto, ma con la pazzamai dire mai: Lazar, dopo le visite mediche effettuate ieri, aveva già uno scarpino e mezzo nella rosa a disposizione di Inzaghi, ma l'incontro di oggi tra l'entourage dell'ex Udinese ...... Lazarall'potrebbe saltare. La Gazzetta scrive che il padre del giocatore, che è anche il suo agente, ha chiesto la modifica di alcuni dettagli del contratto. L'ha ...L'e Lazarsono improvvisamente distanti perché da quelle di Rafaela Pimonta, scuderia Raiola, il calciatore ha deciso di spostare i propri affari nelle mani del padre agente. Ed è salito ...

Nelle ultime ore si starebbe facendo così strada l'idea di prelevare un profilo non oneroso per spendere qualcosa in più in difesa con il nome di Takehiro Tomiyasu dell'Arsenal tornato di moda: anche ...L'articolo originale è stato pubblicato da 90min.com/it come Le principali trattative e le voci di calciomercato di oggi (11 agosto 2023).