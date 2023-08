Inter-Samardzic | c'è l'ombra del West Ham | come stanno le cose tra Paqueta' e il City

Si complica l'affareper l': incontro tutt'altro che positivo quello di questo pomeriggio con l'entourage del giocatoreSlitta ancora la firma dicon l': quest'oggi i dirigenti dell'...1 Era tutto apparecchiato:all'in prestito oneroso per 4 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 16 più 2 di bonus, e Giovanni Fabbian: all'Udinese a titolo definitivo per 4 milioni, con l'che ha ...Ma alla fine, Lazardiventerà veramente un giocatore dell'La situazione sembra più magmatica del previsto, perché l'ex Udinese è (era) effettivamente promosso sposo in nerazzurro. Tuttavia l'incontro ...

Clamoroso Inter, potrebbe saltare all'ultima curva l'affare che dovrebbe portare Samardzic dall'Udinese in nerazzurro: la situazione.All'ormai ex agente del centrocampista serbo-tedesco Lazar Samardzic è subentrato il padre del calciatore, che ha giocato al rialzo, per cui l'affare, malgrado le visite mediche di ieri, potrebbe salt ...