Inter | pronta una contropartita per Arnautovic | la risposta del Bologna

... da chi come Napoli,, Milan, Juventus, Roma, Lazio ed Atalanta dovranno lottare per le ... La griglia di partenza è quindie manca solamente il via ufficiale, anche se spunta un'...... con un'offertada 30 milioni (con un possibile rialzo verso i 35) ma il tentativo di ... Nel mentre, l'virerà su altri profili, con due nomi sul taccuino di Marotta. PIU' ARNAUTOVIC CHE ......finlandese che qualche mese fa era stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti dell',...la sua risposta: 'Le opinioni possono essere dette in pubblico. Le trattative commerciali ...

GdS - Taremi o Arnautovic, non entrambi. L'iraniano in pole: Inter pronta ad alzare l'offerta Fcinternews.it

Il vicepresidente del Consiglio si dice "straconvinto" di reintrodurre l'elezione diretta dei responsabili di questi enti amministrativi da parte dei cittadini: "Servono per scuole e strade ed è una b ...Quasi un mese fa, nella notte tra il 14 e il 15 luglio, una telefonata di fuoco metteva fine a qualsiasi possibilità di un Lukaku-ter all’Inter. Da quel momento i piani in attacco si sono complicati t ...