Inter | Mkhitaryan | “Frattesi fortissimo A centrocampo siamo tra i i migliori

Henrikhpronto alla nuova stagione con l'. Parlando a La Gazzetta dello Sport , l'armeno ha condiviso le proprie opinioni a proposto delle ambizioni per la stagione e soprattutto sull'arrivo ...Henrikh, centrocampista dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della nuova stagione Henrikhè uno dei punti di forza dell'. Reduce da una buona stagione, riparte ...Commenta per primo Una delle certezze dell'per la nuova stagione si chiama Henrikh, pronto alla seconda stagione nerazzurra dopo le quasi 50 presenze dell'anno scorso: 'Abbiamo cambiato molto rimanendo noi stessi, siamo in ...

Inter, Mkhitaryan: 'Con i nuovi abbiamo uno dei centrocampi più forti d'Europa' Calciomercato.com

Il centrocampista nerazzurro ha parlato dei nuovi arrivati in casa Inter elogiando le qualità di Frattesi e Thuram.Il centrocampista nerazzurro è pronto alla nuova stagione: "Vogliamo ripeterci in Champions, ma anche lo scudetto è un obiettivo di tutti. Sappiamo quanto sia importante per i tifosi" ...