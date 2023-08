Inter | Correa ha deciso il suo futuro | il club ha pronta la strategia ma c'è un problema

Calciomercatoe Alexis Sanchez: destini incrociati E poi c'è il nodo Joaquin: la sua partenza, tutt'altro che scontata, permetterebbero l'ingresso di due punte. Sia Taremi che ...... una telefonata di fuoco metteva fine a qualsiasi possibilità di un Lukaku - ter all'. Da quel ... Un vuoto pesante, con i soli Lautaro e Thuram a disposizione oltre a quelda tempo sulla ......su un esterno migliore di Gosens e sull'addio dima ora si ritrovano spiazzati dalle ultime mosse e scoppia la polemica sui social: "Per 5 milioni noi non prendiamo Taremi Daine ...

Nerazzurri ancora in difficoltà nel completare il reparto offensivo dopo il tradimento di Lukaku e con Correa che rifiuta la partenza. L'austriaco del Bologna piace, ma Thiago Motta fa ...Il Benfica ha ufficializzato Anatoliy Trubin. Accordo fino a giugno 2028 con una clausola rescissoria da 100 milioni. Sfumata la pista Inter ...