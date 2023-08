Inter | cessione Correa in stallo | sfumato blitz in attacco?

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il mese di agosto continua a rappresentare un’importante finestra temporale per lo sport più amato dal Bel Paese. Grazie a prestiti, acquisti e cessioni viene definito, sempre con maggior chiarezza, il volto dei team che saranno i protagonisti della Serie A 2023/2024. A tale sillogismo non si sottrae nemmeno l’che, per attuare almeno unin, intende portare a termine ladi Joaquin. Quest’ultimo non intenderebbe abbandonare definitivamente la Beneamata, ma non lasciando vuota la sua casella, blocca il mercato nerazzurro in entrata. Ma chi sono i calciatori prediletti dal Biscione per blindare il reparto offensivo? Scopriamo insieme i dettagli di tali trattative., cosa manca per la? I nerazzurri ...