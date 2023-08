Inter | attesa per la punta | Taremi-Arnautovic | chi dei due?

(Di venerdì 11 agosto 2023) A meno di dieci giorni dall’inizio del campionato l’è ancora alla ricerca di unda inserire nell’organico di Inzaghi A meno di dieci giorni dall’inizio del campionato l’è ancora alla ricerca di unda inserire nell’organico di Inzaghi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le piste per i nerazzurri sarebbero rimaste quella didel Porto e quella di, che avrebbe detto al Bologna di voler lasciare il club per tornare a Milano.

Le cifre dell'operazione Samardzic Lazar Samardzic si trasferisce all'dall'Udinese in prestito oneroso, 4 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro a cui vanno ...Intanto è ufficiale l'arrivo di Audero ; visite ok anche per Samardzic , la cui ufficialità èvenerdì. FOTOGALLERY Foto Sito%s Foto rimanenti Calciomercato Audero all': gli ...Eccola, l'altra cosa certa: da lì in avanti l's'è tagliata fuori, Lukaku mai più, nemmeno in ... Saremo sintonizzati, almeno lì, sulle medesime antenne: inche qualche Azzurro regali le ...

Inter, attesa per l’attaccante: il punto su Arnautovic, Taremi e Balogun Calcio in Pillole

Per i dipendenti pubblici è prevista un’ulteriore detassazione in base all’attesa per l’erogazione della prima tranche di Tfs, da applicare, però, solo sui primi 50mila euro. L’aliquota si riduce, ...Il club nerazzurro vuole riportare l’attaccante austriaco a Milano. Dovesse essere lui il colpo in attacco, assalto a Tomiyasu dell’Arsenal. Accordo Bayern-Tottenham per Kane, che però è indeciso. Nap ...