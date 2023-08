Intelligenza artificiale | come cambierà il mondo lavorativo?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 agosto 2023) (Adnkronos) - 11 agosto 2023. L'è certamente uno degli argomenti di più interesse del periodo attuale e con delle potenzialità straordinarie. Eppure, nonostante tale importanza, suscita dubbi e preoccupazioni.ogni innovazione, del resto, bisogna conoscerla e saperla utilizzare per non farsi sopraffare. In ogni settore professionale ci si chiedel'il modo di lavorare e forse anche di vivere. Inoltre, passato l'entusiasmo iniziale, adesso si fanno largo tantissimi dubbi, curiosità, domande soprattutto di natura etica. È indubbio che l'impatto che l'AI ha avuto sul modo di generare contenuti è devastante. Si tratta di uno strumento dalla potenza straordinaria. Nel campo del graphic design si è ...