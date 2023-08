...Myanmar e' stato sommerso da torbide acque giallo - marroni mentree frane causate dalle piogge monsoniche hanno ucciso cinque persone e costretto l'evacuazione di circa altre 40.000..."L'acqua sta ancora salendo in alcune zone, diverse strade sono ancora chiuse per le condizioni meteorologiche estremesud - est del Paese. A causa delle...In passato Cupertino ha effettuato donazioni per affrontare, incendi, terremoti e altre ... per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia2016 e molte altre volte ...

Inondazioni nel Myanmar, villaggi sommersi dall'acqua - Mondo ... Agenzia ANSA

Un villaggio nello stato Mon del Myanmar e' stato sommerso da torbide acque giallo-marroni mentre inondazioni e frane causate dalle piogge ...Le autorità norvegesi hanno riferito che più di 4.000 persone sono state evacuate nel sud-est del paese, a seguito degli acquazzoni e delle inondazioni causate dal passaggio dell'uragano Hans. “L'acqu ...