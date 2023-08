“Indagini” Massimo Segre | brutte notizie per l’uomo dell’ormai famoso video dei tradimenti

(Di venerdì 11 agosto 2023)perche lascia la fidanzata alla festa che annunciava il loro matrimonio. Non solo possibili beghe legali che potrebbero essere mosse da Cristina Seymandi, la donna accusata di averlo tradito. I problemi seri arrivano invece, come riporta Repubblica, dalla Procura della Repubblica.infatti sembra essere finito nella lente d’ingradimento di Bankitalia. Per loro, la società di trading “Directa Sim” di, “avrebbe intermediato credito tra istituti senza esserne autorizzata”, scrive Repubblica.it. >> “Per lui si può mettere male”. Ildelle corna alla festa, la rivincita di Cristina dopo lo choc Si tratta di una vera e propria questione giudiziaria che coinvolge lui, ...

... secondo alcuni magistrati, gli scopi del viaggio delGarau sarebbero stati diversi ... In base a cosa lo avevano dichiarato non era dato sapere, visto che dallesuccessive nulla emerse ...... in ambienti senza alcun accesso all'esterno o alun balcone. Ecco perché è l'alimentazione ... Ma a nostra conoscenza non sono state fattedi questo tipo. Noi non sappiamo come venivano ...... non potersela prendere col governo, non con questo almeno, alalla sua popolazione va ... Leestive degli italiani Angelo Carotenuto Un set a cielo aperto Nei cassetti di chi governa, l'...

Torino, l'indagine sull'azienda di Massimo Segre dopo le nozze ... Open

Sono stati arrestati sei uomini colombiani, ma non è ancora chiaro né il movente né l'eventuale coinvolgimento dei narcos ...L’ex ministro dell’Economia è accompagnato da un pizzico di delusione per il suo ritorno in parlamento. Appena dodici mesi fa il suo nome era una presenza fissa nel totoministri, si parlava della poss ...